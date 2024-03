Em jogo movimentado, West Ham e Aston Villa empatam em Londres

O West Ham e Aston Villa tiveram embate movimentado, que ficou no por 1 a 1. Os Hammers saíram na frente com gol de cabeça de Antônio e Zaniolo empatou para os visitantes. Os donos da casa ainda tiveram um gol anulado pelo VAR no penúltimo minuto. Vale ressaltar que a partida foi válida pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, neste domingo (17/3), no estádio Olímpico de Londres.

Dessa forma, com o empate, a equipe de Londres alcança os 44 pontos e permanece na sétima colocação. Com o revés, os Villans também estagnaram, mas na quarta posição, com 56 pontos.

West Ham eficiente

Os donos da casa começaram melhor a partida e levam perigo com a finalização de Bowen. O Aston Villa chegou pela primeira vez aos 17 minutos e a equipe de Londres respondeu no lance seguinte. Em seguida, após três minutos, Emiliano Martinez, goleiro dos visitantes precisou dar um soco para evitar o gol olímpico dos Hammers.

Aos 25 minutos, após erro defensivo Coufal finalizou com desvio e obrigou a defesa do arqueiro argentino. No rebote, o lateral tcheco do West Ham chutou para fora. Depois de tanta insistência dos donos da casa, o centroavante Antônio marca o primeiro da partida. Assim, O jamaicano se joga e faz de cabeça após cruzamento de almanaque de Coufal.

Na parte final do primeiro tempo, Lenglet errou na saída de bola, Antonio recuperou a bola no campo de ataque. O jamaicano acionou Kudus, que finalizou mal. Os Villans conseguiram crescer na reta final, mas não obteviram sucesso em converter as oportunidades em gol.

Aston Villa se recupera

O Aston Villa teve as primeiras chances na etapa complementar. Contudo, logo aos três minutos, os Hammers levaram perigo de forma mais contundente. Bowen cobra escanteio fechado, há um desvio na primeira trave e Antônio faz mais um. Entretanto, o VAR anulou o lance por toque de mão.

O West Ham recuou sua equipe, cedeu espaços e chamou os visitantes. Os Villans ensaiaram uma recuperação e conseguiram o empate aos 34 minutos. Os visitantes sufocaram os Hammers e as substituições de Unai Emery surtiram efeito. Afinal, Diaby que entrou no intervalo, invadiu a área após lançamento e tocou para trás, encontrando Zaniolo para deixar tudo igual no placar.

Nos acréscimos, aos 51, o West Ham teve o seu segundo gol anulado pelo VAR. Isso porque após cobrança de falta de Ward Prowse. A bola fica viva na área, Soucek e Bowen vão tentar completar para o funda da rede. No entanto, o lateral tcheco toca com a mão na bola antes do atacante mandar para o fundo das redes.

Resultados da 29ª rodada

Sábado (16)

Burnley 2 x 1 Brentford

Luton Town 1 x 1 Nottingham Forest

Fulham 3×0 Tottenham

Domingo (17)

West Ham 1 x 1 Aston Villa

Jogos adiados

Arsenal x Chelsea

Brighton x Manchester City

Crystal Palace x Newcastle

Everton x Liverpool

Manchester United x Sheffield United

Wolverhampton x Bournemouth

