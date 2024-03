Leverkusen vence mais uma e segue disparado no Alemão

Mais um triunfo na conta do líder do Campeonato Alemão, Bayer Leverkusen. Neste domingo (17/3), pela 26ª rodada, o time foi até o Park Stadium para visitar o Freiburg e se deu bem: 3 a 2. Com isso, voltou a abrir dez pontos de vantagem para o vice-líder Bayern de Munique: 70 a 60. Mas o Freiburg, ao parar nos 33 pontos, em nono lugar, perde a chance de se aproximar da zona das ligas europeias. O Leverkusen marcou seus gols com Wirtz, Hlozek e Scheck. O japonês Ritsu Doan e Keitel fizeram os gols dos donos da casa.

Leverkusen na pressão

Mal começou o jogo e, aos dois minutos, o Leverkusen saiu na frente. Wirtz recebeu pela esquerda, cortou dois marcadores e chutou no canto direito do goleiro Atubolu. Só que o Freiburg arrancou o empate aos 11. Ritsyu Doan recebeu pela direita, triangulou com Holer e, na área, saiu da marcação, chutando para fazer belíssimo gol. Só que foi o Freiburg empatar e se fechar na defesa, deixando a bola com o Leverkusen, que chegou a ter 75% de posse. Com tanta pressão, fez o segundo gol após uma grande confusão na área, com a bola sobrando para Hlozek após Atubolu conseguir duas defesas parciais.

Freiburg assusta no fim

Aos sete minutos do segundo tempo, o Leverkusen ampliou. Frimpong cruzou e o tcheco Schick pegou de primeira, de esquerda. A bola bateu na trave direita de Atubolu antes de entrar. O jogo seguiu com o time visitante em cima e sempre próximo de ampliar. Mas sem sucesso. Aos 34, a zaga do Leverkusen falhou e Keitel teve a oportunidade de chutar a gol, na área. O goleiro Hradecky defendeu parcialmente e Keitel teve a oportunidade de nova finalização. Desta vez, acertou o alvo: 3 a 2. Com isso, os minutos finais foram de pressão do Freiburg, que quase empatou nos acréscimos. Mas o Leverkusen saiu com mais um triunfo. Rumo ao título inédito.

Jogos da 26ª rodada do Alemão

Sexta-feira (15/3)

Colônia 1×5 RB Leipzig

Sábado (16/3)

Darmstadt 2×5 Bayern

Wolfsburg 1×3 Augsburg

Heidenheim 1×1 Borussia M’Gladbach

Union Berlin 2×1 Werder Bremen

Mainz 2×0 Bochum

Hoffenheim 0x3 Stuttgart

Domingo (17/3)

Freiburg 2×3 Leverkusen

Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt – 13h30

