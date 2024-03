Atlético x América, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

América e Atlético decidem, às 19h (de Brasília) deste domingo (17/3) uma vaga na final do Estadual. Como venceu na ida por 2 a 0, o Galo tem boa vantagem. Mas o Coelho jogará em seus domínios, no Independência e não quer deixar barato. O clássico contará com a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 17h30. O esquenta e a narração desta partida estará a cargo de Diego Mazur.