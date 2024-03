Santos x Portuguesa, AO VIVO, Com a Voz do Esporte, às 18h45

A noite de domingo reserva um clássico nas quartas de final do Paulistão, Santos x Portuguesa. E é jogo decisivo, afinal, quem vencer avançará para a semifinal do Paulistão. O palco? A Vila Belmiro. O horário? 20h (de Brasília). O Santos foi o primeiro colocado do Grupo A, com 25 pontos (somente o Palmeiras fez mais pontos). A Ponte terminou em segundo no mesmo grupo, com dez pontos. Assim, o Peixe é o favorito. Quem vencer, segue no Paulista e o empate levará a decisão para os pênaltis.

A Voz do Esporte fará a cobertura deste clássico. A transmissão começa às 18h45 e conta com o comando do premiado Cesar Tavares, que também estará na narração.