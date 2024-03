Betinho Marques: Galo em busca da 18ª final! Felipão precisa de um tantinho de ‘uai, sô’

O Galo está a poucas horas de chegar à 18ª final consecutiva do Campeonato Mineiro. O time do atacante Hulk, joga no Independência, neste domingo (17/3) às 19h, contra o América, o sonho de mais uma taça na terra do pão de queijo.

Desde 2007, com lembranças eternas do gol de costas de Vanderlei no arqueiro Fábio, num 4 a 0 no Cruzeiro, o Atlético chegou às últimas 17 finais, ganhando a taça em dez oportunidades. Colecionando 48 taças no total, literalmente, o Alvinegro é o dono do terreiro.

Luiz Felipe Scolari viu Hulk fazer seu centésimo tento com o manto atleticano no último fim de semana. Agoram pode gerar novos números grandes. E classificar o Galo para a busca do pentacampeonato.

Com uma relação “quente” e de muito “calor” com a torcida, Felipão pode deixar, para a sua possível última temporada, outro penta. E sair “grande” no último recorte da sua bela história no esporte bretão.

Galo e os novos recordes

O Atlético foi pentacampeão em duas oportunidades, uma na década de 1950 (1952 a 1956) e outra entre (1978 a 1982). Vale dizer que no último penta, o Galo ainda chegou ao hexacampeonato em 1983, no absurdo e icônico time de Reinaldo.

Agora, em ano de Libertadores, de fim de ciclo de Felipão no futebol, o Atlético pode registrar novos recordes, mas, talvez, para o bem da temporada, uma pitada de conexão de Scolari com a Massa possa ser tão importante quanto a 18ª final e o pentacampeonato.

Afinal, a Massa já viu de tudo, até mesmo um gol de costas do Vanderlei. Felipão já ganhou Libertadores, não custa um pouco de jeitinho mineiro e um tantinho de “uai, sô” nessa relação.

Talvez valha até um caldo de cana com pastel na boleia do Caminhão da Massa do Sr. Rubelio, com direito a alguns “causos” da nova casa atleticana. Pode ser também um “cafezim” novinho na padaria da esquina.

O importante mesmo é dar uma proseada com a Massa sem dureza no peito, desarmando o coração. Isso em Minas é tão importante quanto tática eficiente.

Galo, som, sol e sal é fundamental!

O post Betinho Marques: Galo em busca da 18ª final! Felipão precisa de um tantinho de ‘uai, sô’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.