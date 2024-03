Inter de Milão empata com Napoli, mas segue no caminho do título

Quebrando a doce rotina, a Inter de Milão, enfim, tropeçou no Campeonato Italiano. Neste domingo (17), a equipe comandada por Simone Inzaghi jogou em casa e empatou em 1 a 1 com o Napoli, pela 29ª rodada. O ala Darmian marcou aos 43 do primeiro tempo, enquanto o mineiro Juan Jesus empatou aos 36 da etapa final.

Com o resultado, a Inter de Milão, é claro, segue na liderança, agora com 76 pontos, 24 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. A Internazionale, aliás, havia vencido as últimas 15 partidas na competição. Assim, o título parece mesmo ser uma questão de tempo. Inclusive, porque a distância para os rivais é para lá de significativa: Milan, Juventus e Bologna, todos também com 29 partidas, completam o G4 com 62, 59 e 54 pontos, respectivamente. O Napoli, por sua vez, é o sétimo, com 45. Os napolitanos são os atuais campeões e, portanto, não têm mais chances de título.

Dessa forma, o Milan chega no máximo a 89 pontos. Assim, a Internazionale assegura o título quando chegar aos 90. Portanto, faltam apenas mais cinco vitórias, no máximo. Dessa forma, se as duas equipes seguirem ganhando, a Inter será campeã na 33ª rodada, justamente quando tem clássico contra o Milan, com mando dos rossoneros (as equipes racham o estádio). Este duelo está marcado para o dia 21 de abril.

Para melhorar ainda mais a situação do líder, a Internazionale tem só o Campeonato Italiano até o fim da temporada já que ganhou a Supercopa, mas caiu na Copa da Itália e Champions League. O Milan, por sua vez, ainda se divide.

Próximos compromissos

A Internazionale de Milão agora se prepara para receber o Empoli no próximo dia 01 de abril, às 15h45. Dois dias antes, o Napoli recebe a Atalanta, às 08h30. Vale lembrar que o Campeonato Italiano irá parar por duas semanas por conta da Data-Fifa.

Jogos da 29ª rodada do Italiano

Sexta-feira (15/3)

Empoli 0x1 Bologna

Sábado (16/3)

Udinese 0x2 Torino

Monza 1×0 Cagliari

Salernitana 0x1 Lecce

Frosinone 2×3 Lazio

Domingo (17/3)

Juventus 0x0 Genoa

Verona 1 x 3 Milan

Roma 1 x 0 Sassuolo

Atalanta x Fiorentina – adiado*

Inter de Milão 1 x 1 Napoli

