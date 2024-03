Coudet vê desgaste como fundamental para empate com Juve

Após o empate em 0 a 0 do Internacional com o Juventude, neste domingo (17), o treinador Eduardo Coudet encontrou uma razão para o tropeço no Alfredo Jaconi: o desgaste. O comandante argentino lembrou que o Inter vinha de uma partida decisiva em Brasília, contra o Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil.

“Acho que sentimos o desgaste, porque estivemos abaixo no volume de jogo, mas também na parte física. Um jogo de visitante em Brasília, de decisão, e outra decisão hoje. Viemos aqui respeitando o rival. Um rival forte, que vem em evolução, com bom treinador, que tenta fechar os espaços e não encontramos o volume e a circulação de bola”, começou Coudet.

Por outro lado, Coudet buscou valorizar o trabalho do Juventude, que deu muito trabalho ao Inter. O Papo, inclusive, foi melhor do que o Colorado em alguns momentos. O argentino reforçou que isso também é culpa do desgaste. Assim, ele comemorou os dias de descanso ao Internacional, afinal, as duas equipes farão a partida de volta no dia 25 de março. A equipe de Porto Alegre precisa de uma vitória simples para avançar à final do Campeonato Gaúcho. Novo empate, vale lembrar, levará a decisão para os pênaltis.

“Hoje o time não fez um jogo da maneira que vínhamos fazendo. Para mim, o grande culpado foi o desgaste. Mas isso não tira o mérito do rival, que correu muito, foi muito físico. Teremos um descanso e vamos trabalhar para não ter dificuldades em casa e voltar a fazer as coisas que vínhamos fazendo bem”, acrescentou Coudet.

Por fim, Coudet projetou a partida de volta contra o Juventude e exalou confiança.

“Para mim, não ganhar, nunca é um bom resultado. Nos preparamos para ganhar os jogos. Mas é um jogo de 180 minutos. Jogaremos em casa com a nossa gente e vamos nos preparar para fazer um grande jogo”, concluiu Coudet.

