Ramón Díaz pede desculpas após vexame do Vasco

O Vasco decepcionou e foi eliminado pelo Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca de 2024. O Gigante da Colina foi derrotado por 1 a 0, neste domingo (17), no Maracanã, e deu adeus ao sonho de encerrar o jejum no estadual. O técnico Ramón Díaz assumiu a culpa pelo vexame e pediu desculpas aos torcedores vascaínos.

“Estamos todos decepcionados com tudo. O Vasco joga melhor que isso. Da metade do campo para frente, não fomos claros, isso nos custou. Estou decepcionado porque o objetivo era passar. Quando alguém não cumpre o objetivo, é porque alguma coisa falhou. Seguramente, falhamos todos e principalmente o treinador”, disse o técnico.

“Sem dúvidas, quem mais falhou fui eu. São responsabilidades que temos que assumir. Temos que seguir crescendo e trabalhando. Sigo tendo confiança no clube e com os jogadores. Quero pedir desculpas aos torcedores porque todos queríamos jogar essa final”, completou o treinador do Vasco”, completou o argentino.

Após o empate por 1 a 1 na partida de ida, o Vasco precisava vencer para chegar à final do Carioca. Afinal, o Nova Iguaçu foi vice-campeão da Taça Guanabara e tinha a vantagem da igualdade no placar agregado. Entretanto, o Gigante da Colina foi derrotado por 1 a 0 e deu adeus a competição.

