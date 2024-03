São Paulo cai nos pênaltis. Novorizontino na semifinal do Paulistão

São Paulo e Novorizontino fizeram as quartas de final com maior equilíbrio do Paulistão. No MorumBIS, os times criaram boas oportunidades com o Novorizontino saindo na frente e o São Paulo empatando ainda no primeiro tempo. Com o 1 a 1, a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, melhor para o Novorizontino, que venceu por 5 a 4. Michel Araújo e Diego Costa isolaram suas cobranças.

No tempo normal, o gol do Novorizontino foi de Rômulo, o seu melhor jogador. O gol do São Paulo foi de Ferreirinha, aproveitando ótimo lançamento de Lucas Moura, mas saindo machucado logo em seguida.

Equilíbrio no primeiro tempo

Como era de se esperar, o jogo foi equilibrado. Afinal, o São Paulo pegou nas quartas de final o time de menor expressão que jogou o melhor futebol na fase de grupos. E houve momentos de tensão para o Tricolor, pois o Novorizontino começou bem, atacando com perigo nos avanços do lateral Willean Lepo. Assim, o time visitante chegou ao gol logo aos 12 minutos. Lepo cruzou e Rômulo apareceu livre para cabecear e fazer 1 a 0. Felizmente para o São Paulo, o time contava com Lucas Moura muito ligado. Desse modo, ele começou a fazer boas jogadas. Na melhor delas, aos 20, lançou Ferreirnha na área. O atacante dividiu com Jordi e fez o gol de empate.

Contudo, Ferreirinha saiu sentindo dores nas costelas, por causa da dividida com Jordi logo após fazer o gol. Assim, entrou Erick. O time visitante, por sua vez, tinha Rômulo (que defenderá o Palmeiras após o Paulista) muito bem na criação e seguia equilibrando o jogo. Ele não sentia o peso de jogar num MorumBIS lotado e com a torcida empurrando o rival. Lepo quase fez um gol sem querer, tentou cruzar e a bola pegou efeito. Mas Rafael salvou.

Nada de gol

Os dez minutos iniciais do segundo tempo foram ótimos. O Novorizontino assustou num chute de Lucca (que entrou no intervalo) que obrigou Rafael a fazer boa defesa. Os são-paulinos tiveram oportunidades com Luciano e Alisson. Depois dos 15 minutos, o jogo ficou mais tenso e com as defesas cometendo alguns erros. Aos 19, o zagueiro Chico recebeu livre e chutou para grande defesa de Rafael. Quase em seguida, Arboleda encontrou Luciano e o atacante perdeu uma grande chance para o São Paulo. A entrada de James Rodríguez, tardia, acabou gerando pouca diferença. Assim, o colombiano bateu mal uma falta, fez um ótimo lançamento e nada mais.

Apesar de o jogo ficar elétrico no final, com o Tricolor buscando o ataque e o Novorizontino tentando contra-ataques, o resultado não mudou e a partida foi para os pênaltis. Mas com o São Paulo lamentando duas excelentes chances com Luciano e Erick. Enfim, nas penalidades, melhor para o Novorizontino: 5 a 4. E vaias da torcida Tricolor, chamando o treinador Carpini de burro.

Nos pênaltis, São Paulo eliminado

Para o São Paulo: Lucas Moura, Luciano, Pablo Maia e Igor Vinícius marcaram; Michel Araújo e Diego Costa isolaram

Para o Novorizontino: Danilo Barcelos, Fabrício Daniel, Chico, Marlon e Renato marcaram; Rafael defendeu a cobrança de Lucca

SÃO PAULO 0X0 NOVORIZONTINO (Novorizontino 5 a 4 nos pênaltis)

Quartas de final do Campeonato Paulista

Data: 17/3/2024

Local: MorumBIS, São Paulo (SP)

Público: 55. 197

Renda: R$ 4. 022.136,00

SÃO PAULO: Rafael, Rafinha (Igor Vinícius, 35’/2ºT), Arboleda, Diego Costa e Welington (James Rodrpiguez, 35’/2ºT); Alisson, Pablo Maia e Lucas Moura; Luciano, Ferreirinha (Erick, 26’/1ºT) e André Silva (Michel Araújo, 19’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini

NOVORIZONTINO: Jordi; Luisão, Cesar Martins (Renato, 25’/2ºT) e Chico; Willean Lepo, Geovane (Dantas, 38’/2ºT), Marlos, Rômulo (Danilo Barcelos, 38’/2ºT)e Reverson; Neto Pessoa (Lucca, Intervalo) e Waguinho (Fabrício Daniel, 15’/2ºT). Técnico: Eduardo Baptista

Gols: Rômulo, 12’/1ºT (0-1); Ferreirinha, 22’/1ºT (1-1)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Arboleda (SAO); Waguininho, Chico, Marlon, Lucca (NOV)

Cartões Vermelhos:

