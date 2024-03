Atlético perde para o América, mas se garante na final do Mineiro

O Alético-MG confirmou o favoritismo e está na final do Campeonato Mineiro. No entanto, a vaga veio com derrota. O Galo perdeu de 2 a 1 para o América, no Independência, mas passou de fase por ter vencido por 2 a 0 na ida. Assim, agora enfrenta o Cruzeiro na decisão, com datas ainda indefinidas. Paulinho marcou para o Alvinegro, enquanto Brenner e Jacaré anotaram para os mandantes.

Ciente da necessidade de vencer para avançar, o América partiu logo com tudo para o ataque. Assim, logo aos cinco, Brenner abriu o placar, de cabeça, após cruzamento de Mateus Henrique. Hulk respondeu para o Atlético aos 9, com chute de dentro da área. No entanto, Éder, com boa cabeçada, mandou para o escanteio.

O América, então, retomou o protagonismo e quase marcou em um belo chute de Moisés da fora da área. Pouco depois, o Coelho levou muito perigo ao Atlético, afinal, Mateus Henrique chutou da entrada da área, e a bola explodiu na trave. No rebote, Brenner mandou para fora. Ainda no primeiro tempo, Gustavo Scarpa e Vitor Jacaré levaram perigo, ambos em cobrança de falta.

Após os sustos do primeiro tempo, o Atlético-MG voltou do intervalo decidido a se garantir logo na final. E deu resultado, afinal, logo aos dois, Scarpa cruzou, Éder afastou mal, e a bola sobrou para Paulinho. O meia-atacante deu um belo chute e igualou para o Galo. A partida, então, ganhou muito equilíbrio e emoção. Scarpa teve ótima chance para o Atlético, enquanto Nicolas e Brenner responderam para o Coelho. Aos 17, um lance para lá de bizarro: Hulk e Paulinho tabelaram, e a bola explodiu na cabeça do goleiro Dalberson.

No entanto, quem marcou novamente foi Vítor Jacaré. Um golaço, aliás. O atacante fez uma pintura da entrada da área, colocando no ângulo, aos 21. Na reta final da partida, o Atético passou a se defender, enquanto o América, é claro, partiu para o abafa. No entanto, as melhores chances da reta final foram do Galo, com Scarpa e Edenilson.

América-MG x Atlético-MG

Jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro

Data e hora: 17/03/2024, às 19h

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG: Dalberson; Mateus Henrique, Éder, Júlio (Pedro Barcelos, aos 27′ do 2ºT) e Marlon (Nicolas – Intervalo); Alê (Benítez, aos 16′ do 2ºT), Juninho (Renato Marques, aos 38′ do 2ºT) , Moisés e Felipe Azevedo (Adyson, aos 16′ do 2ºT); Vitor Jacaré e Brenner Técnico: Cauan de Almeida

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Jemerson, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia (Otávio, aos 44′ do 2ºT) , Alan Franco, Igor Gomes (Rubens – Intervalo) e Gustavo Scarpa; Paulinho (Edenilson, aos 47′ do 2ºT) e Hulk Técnico: Felipão

Árbitro: André Luiz Policarpo Bento

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Magno Arantes Lira

VAR: Wagner Reway

Gols: Brenner, aos 5′ do 1ºT (1-0), Gustavo Scarpa, aos 2′ do 2ºT (1-1) e Vítor Jacaré, aos 21′ do 2ºT (2-1)

Cartões amarelos: Júlio e Alê (AME); Everson, Jemerson e Hulk (CAM)

