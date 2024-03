Atletas começam a se apresentar para Inglaterra x Brasil

Os jogadores da Seleção Brasileira começaram a se apresentar em Londres, neste domingo (17) para o amistoso contra a Inglaterra. Vale lembrar que a bola vai rolar para o jogo do Brasil no próximo sábado (23), em Wembley, às 16h. Os ingressos para a torcida brasileira já estão esgotados.

Como não poderia deixar de ser, os atletas que moram no país foram os primeiros a chegarem: Lucas Paquetá, Douglas Luiz e Andreas Pereira foram os primeiros a chegar no hotel que servirá de concentração da delegação Brasileira na noite deste domingo (17). Eles atuam no West Ham, Aston Villa e Fulham, respectivamente.

“Muito feliz de estar aqui novamente na seleção, um orgulho imenso a representar o nosso país. Vamos nos preparar nesta semana para enfrentar a Inglaterra e contamos com o apoio do torcedor”, afirmou Andreas Pereira, do Fulham, de Londres.

Na manhã desta segunda (18), mais 21 convocados vão se apresentar ao técnico Dorival Júnior, que terá sua estreia no comando da Seleção. Ele foi contratado em janeiro. Além das Eliminatórias da Copa do Mundo, ele terá a missão de comandar o time na Copa América, que será disputada em junho, nos Estados Unidos.

“É sempre bom fazer parte da Seleção novamente. A expectativa é muito boa. Vamos fazer dois grandes confrontos contra a Inglaterra e a Espanha. Estou muito animado. A gente já começa com tudo amanhã. Vamos juntos”, disse Douglas Luiz, do Aston Villa.

Sequência do Brasil

Depois dos ingleses, Dorival terá o segundo teste contra a Espanha na outra terça-feira (26), também em amistoso. Em junho, o Brasil irá pegar o México e EUA nos último amistoso amistosos antes da Copa América.

Dessa forma, a maioria dos Campeonatos Estaduais irá parar no Brasil. O último encontro entre Seleção Brasileira e Inglaterra foi em 2017, ainda sob o comando de Tite. Na ocasião, as equipes empataram sem gols, também em Wembley.

