Sorteio da Libertadores-2024: onde assistir e quais os 32 participantes

Nesta segunda-feira (18/3), às 20h (de Brasília), serão conhecidos os grupos da Libertadores-2024. O sorteio ocorrerá na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai. Dessa forma, os 32 times serão divididos em oito grupos de quatro, sendo que cada grupo contará com um time de cada um dos quatro potes. A divisão por potes ocorre pelo ranking da Conmebol. Este ranqueamento se dá pela soma do desempenho nas competições continentais entre 2013 e 2023 e o ranking histórico. Assim, os mais bem colocados vão para os primeiros potes. Mas neste último (4) entram, também, os que se classificaram nas fases eliminatórias, não importando a sua classificação (como é o caso do Botafogo).

Onde assistir

A ESPN e a Star+ transmitem a partir das 19h45 (de Brasília).

POTE 1

Fluminense (atual campeão), Palmeiras, Flamengo, Grêmio, São Paulo, River Plate-ARG, Peñarol-URU e LDU-EQU.

POTE 2

Atlético Mineiro, Estudiantes-ARG, Independiente del Valle-EQU, Libertad-PAR, Cerro Porteño-PAR, Barcelona-EQU, Bolívar-BOL e Junior Barranquilla-COL.

POTE 3

San Lorenzo-ARG, Talleres-ARG, Rosario Central-ARG, The Strongest-BOL, Universitario-PER, Alianza Lima-PER, Millonarios-COL e Deportivo Táchira-VEN.

POTE 4

Botafogo, Nacional-URU, Caracas-VEN, Liverpool-URU, Huachipato-CHI, Cobresal-CHI, Palestino-CHI e Colo-Colo-CHI.

Saiba mais sobre a Libertadores-2024

Pelo regulamento, os times do mesmo país não podem se enfrentar se eles estiverem nos postes 1, 2 e 3. Mas a regra não vale com os times do Pote 4. Ou seja: o Botafogo (Pote 4), poderá ser rival de algum time brasileiro.

Assim que os oito grupos ficarem conhecidos, começa a luta pelo caneco. Nesta fase, serão jogos em turno e returno, com a primeria rodada entre 2 e 4 de abril. Os dois primeiros avançam e o terceiro colocado cai para uma repescagem da Sul-Americana. Os 16 que avançarem, passam a jogar mata-matas até a final, que ocorrerá em jogo único na Argentina, dia 30 de novembro. Contudo, o estádio ainda não está definido.

Uma novidade é a bola. Deixa de ser da Nike e passa a ser da Puma.

