Santos vence a Portuguesa nos pênaltis e vai às semifinais do Paulistão

O Santos está nas semifinais do Campeonato Paulista 2024. Afinal, neste domingo, pelas quartas de final, o Peixe eliminou a Portuguesa e se garantiu entre os quatro melhores da competição. Em partida realizada na Vila Belmiro, o Alvinegro Praiano venceu a Lusa nos pênaltis, por 4 a 2, após empate em 0 a 0 no tempo normal.

Dessa forma, com o resultado, o Santos disputará as semifinais do Paulistão contra o Red Bull Bragantino. O Peixe terá o mando de campo da partida, que está marcada para o dia 27 de março, somente após a Data-Fifa.

Primeiro tempo

Os 45 minutos iniciais foram muito equilibrados na Vila Belmiro, com chances para os dois lados, mas as equipes foram para o intervalo zeradas. O Peixe começou melhor, porém a Lusa passou a assustar mais na sequência. Em jogadas aéreas, os zagueiros Quintana e Robson levaram perigo à meta defendida por João Paulo. A resposta do time da Baixada Santista veio com Otero, em cobrança de falta. Chutando de longe, afinal, o venezuelano acertou o travessão do goleiro Thomazella. No fim, contudo, a Portuguesa também acertou a trave, com Maceió em bela jogada individual. O time de Pintado, aliás, foi ligeiramente superior e poderia ter vencido a primeira etapa.

Segundo tempo

O Santos começou a etapa final pressionando e teve grande oportunidade com Furch, que recebeu bola na segunda trave, limpou a marcação, mas mandou por cima. A resposta da Portuguesa veio após falha de Joaquim, que perdeu disputa com Henrique Dourado. O Ceifador saiu cara a cara com João Paulo, mas o goleiro santista fez defesa brilhante em chute rasteiro. As coisas ficaram mais delicadas para o Peixe aos 27 minutos, quando Otero fez falta em Giovanni Augusto. O árbitro deu cartão vermelho direto por um pisão do venezuelano. O VAR analisou o lance na cabine, mas não recomendou a revisão a Raphael Claus e manteve a decisão de campo. Com o empate, a partida foi para os pênaltis.

Pênaltis

Nas disputas por pênaltis, o Peixe venceu por 4 a 2 e se garantiu nas semifinais. O goleiro João Paulo pegou a cobrança de Felipe Marques, enquanto Quintana acertou a trave e viu a bola ir para fora depois. Eduardo Diniz e Paraizo marcaram para a Lusa. Do lado do Santos, todos os quatro cobradores converteram suas cobranças: Giuliano, Guilherme, Rincón e Jair.

SANTOS 0 (4) X (2) 0 PORTUGUESA

Campeonato Paulista 2024 – Quartas de final

Data: 17/03/2024, às 20h15 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Público: 13.882 torcedores

Renda: R$ 1.009.095,00

SANTOS: João Paulo; Hayner (JP Chermont, 34’/2ºT), Gil, Joaquim (Jair, 14’/2ºT) e Felipe Jonatan; João Schmidt (Rincón, 34’/2ºT), Diego Pituca, Cazares (Giuliano, 14’/2ºT) e Otero; Guilherme e Julio Furch (Weslley Patati, 34’/2ºT). Técnico: Fábio Carille

PORTUGUESA: Thomazella; Talles, Quintana, Robson (Marco Antônio, intervalo) e Eduardo Diniz; Patrick, Ricardinho e Tauã (Zé Ricardo, 37’/2ºT); Giovanni Augusto (Paraizo, 38’/2ºT), Maceió (Felipe Marques, 42’/2ºT) e Henrique Dourado (Victor Andrade, 18’/2ºT). Técnico: Pintado

Gol: –

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Neuza Inês Back e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: José Cláudio Rocha Filho

Cartão Amarelo: JP Chermont (SAN); Henrique Dourado e Ricardinho (POR)

Cartão Vermelho: Otero (SAN)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Santos vence a Portuguesa nos pênaltis e vai às semifinais do Paulistão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.