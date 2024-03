Dorival inicia trabalho na Seleção Brasileira: ‘Nos preparamos muito’

O técnico Dorival Júnior inicia, nesta segunda-feira (18), o seu trabalho no comando da Seleção Brasileira. O treinador vai estrear no clássico contra a Inglaterra, em Wembley. Três dias depois, o Brasil enfrenta a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madri. Contudo, antes da primeira partida, o comandante pretende se reunir com os atletas e conversar sobre a sua proposta de trabalho. Para ele, o equilíbrio é a chave.

“Acredito que esse contato inicial tem uma importância muito grande nesse momento. Vamos colocar algumas coisas daquilo que desejamos e queremos, né? Que caminhem com tranquilidade, com equilíbrio”, disse Dorival, que prosseguiu.

“Vamos ter que ter equilíbrio para que nesses três primeiros períodos que teremos de treinamento, consigamos acelerar de alguma forma essa preparação inicial. Sabemos não será o ideal, porém, pela capacidade de jogadores, acredito que possamos chegar a um consenso em relação a termos uma equipe já equilibrada a partir da primeira apresentação”.

Além disso, Dorival pediu paciência para o torcedor brasileiro neste início de trabalho. Ele acredita que o Brasil precisa passar por todo o processo, antes de colher os frutos.

“O recado ao torcedor é que tenha um pouco de paciência, que acredite, que confie. Nós nos preparamos muito para um momento como esse. Tenho certeza que coisas boas irão acontecer na frente. É natural que vamos passar por um processo até que encontremos um melhor caminho para chegar aos melhores resultados”, completou.

Dorival vê como positivo duelos contra europeus

Por fim, o técnico da Seleção Brasileira comentou sobre os dois adversários na sua estreia. O Brasil não enfrentava um adversário da Europa desde a eliminação da Copa do Mundo de 2022, quando perdeu para a Croácia. Além disso, a preparação para os últimos dois Mundiais, não teve embates contra times do Velho Continente.

“Serão com certeza duas partidas muito bem jogadas, muito bem disputadas. São duas equipes que estão num momento muito bom, vem numa crescente há algum tempo e o Brasil se reinventa. Podem ter certeza que teremos uma equipe competitiva e faremos o nosso melhor”, concluiu Dorival.

O post Dorival inicia trabalho na Seleção Brasileira: ‘Nos preparamos muito’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.