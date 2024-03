Vini Jr se apresenta à Seleção: ‘É como se fosse a primeira vez’

Uma das principais atrações da Seleção Brasileira, o atacante Vini Jr. se apresentou ao técnico Dorival Júnior nesta segunda-feira (18), em Londres. Na badalada cidade britânica, o time verde e amarelo enfrenta a Inglaterra, em amistoso, no sábado (23), em Wembley. O jogo marca, enfim, a estreia do treinador. O Malvadeza, por sua vez, já figurou muitas vezes no time. No entanto, seu sentimento é de um debutante também.

“Feliz de estar aqui mais uma vez. A emoção é como se fosse a primeira e cada vez estamos mais preparados para o nosso objetivo, que é a Copa América. Para isso, precisamos nos preparar com grandes jogos”, afirmou o craque do Real Madrid.

Vini está com a expectativa alta para enfrentar os ingleses. Na sequência, no dia 26, o Brasil visita a Espanha, em Madri, no Santiago Bernabéu, casa onde o Malvadeza conhece muito bem, afinal, costuma brilhar com a camisa do Real Madrid por lá.

“Vai ser uma emoção muito grande poder jogar no Bernabéu, onde é minha casa, junto com a maioria da torcida do Real Madrid e com a camisa da seleção, que é sempre o mais importante. É sempre bom jogar contra os melhores. É onde podemos mostrar nossa força. Temos que estar concentrados desde o início para fazer um grande jogo e fazer o futebol bonito”, completou o atacante.

