Santos marca jogo-treino com o Corinthians, antes da semi do Paulista

O Santos marcou um jogo-treino contra o Corinthians no próximo sábado (23), às 10h, na Vila Belmiro. O jogo é uma preparação para os dois times. O Peixe fará um último teste antes do duelo contra o RB Bragantino, pela semifinal do Campeonato Paulista. Por outro lado, o Timão já está eliminado do Estadual e tenta dar ritmo de jogo novamente aos seus jogadores.

A informação foi confirmada pelo próprio Santos depois da vitória deste domingo sobre a Portuguesa, nos pênaltis. O Corinthians, procurado, ainda não confirma a realização da atividade. Contudo, a partida deve acontecer de portões fechados no estádio do Peixe.

Santos e Corinthians tem objetivos diferentes

Pelo lado do Corinthians, o técnico António Oliveira contará com a pré-temporada que não teve desde que chegou ao clube. O treinador assumiu a equipe no dia 9 de fevereiro, após o Timão demitir Mano Menezes. Contudo, ele chegou já pressionado por resultados e com o Alvinegro brigando contra o rebaixamento do Paulistão. Agora, terá tempo de implementar suas ideias.

Sem o Estadual, o Timão tem a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Sul-Americana para disputar ainda nesta temporada. A equipe só volta em campo em abril, pelo torneio de pontos corridos.

Por sua vez, o Santos conhecerá a data da semifinal do Paulistão nos próximos dias. A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizará, nesta segunda-feira. o congresso técnico para definir os dias. Contudo, se sabe que a partida não acontecerá no próximo final de semana por conta da Data-Fifa. Para não deixar seus jogadores sem ritmo de jogo, o Alvinegro Praiano decidiu marcar esse jogo-treino contra o Corinthians.

