Fluminense terá 'pré-temporada' antes da estreia na Libertadores

Com a eliminação no Campeonato Carioca, o Fluminense terá pela frente 17 dias antes da estreia na Libertadores, na busca pelo bicampeonato, prevista para o dia 3 de abril. O time ficou no empate por 0 a 0 com o Flamengo, no Maracanã, e não conseguiu avançar à decisão e manter vivo o sonho do tri Estadual. O foco será na recuperação de atletas, visto que o Tricolor tem o Departamento Médico cheio.





Outro ponto importante é que o Tricolor disputou a final do Mundial de Clubes, diante do Manchester City, da Inglaterra, no dia 22 de dezembro de 2023. Isso afetou o início da atual temporada, já que o elenco teve que se reapresentar mais tarde por conta do período de férias. O grupo principal, portanto, só entrou em campo pela primeira vez em 2024 contra o Bangu em 1º de fevereiro. Nesta segunda (18), a Conmebol sorteia os grupos da Libertadores, às 20h (de Brasília).

O principal objetivo deste primeiro semestre era que o time chegasse em condições físicas e técnicas para a decisão da Recopa Sul-Americana. Nos dias 22 e 29 de fevereiro, o Fluminense conquistou mais um título continental. Além disso, apagou de vez os fantasmas de 2008 e 2009, diante da LDU, do Equador.

Esse período de 17 dias acontecerá em virtude da Data Fifa, que será entre 18 e 26 de março. No Departamento Médico, Cano e Ganso foram desfalques no Fla-Flu deste domingo com uma entorse no joelho direito e dores na panturrilha direita, respectivamente. Douglas Costa, Samuel Xavier e Marlon também seguem de fora e tratam de suas lesões.

