São Paulo revive fantasma e é eliminado novamente na mesma fase do Paulista

O São Paulo viu o fantasma de temporadas passadas se repetir. Afinal, o Tricolor perdeu nos pênaltis para o Novorizontino, neste domingo (17), no MorumBIS, e foi eliminado do Campeonato Paulista. O revés foi o quinto, na última década, nesta mesma fase do Estadual.

Apesar da tradição e dos 22 títulos estaduais em sua história, o São Paulo não tem conseguido sucesso nos últimos anos de Campeonato Paulista. O clube conquistou o último título em 2021, mas também colecionou vexames. Desde 2014, foram cinco eliminações exatamente nas quartas de final do Estadual, para Penapolense (2014), Audax (2016), Mirassol (2020), Água Santa (2023) e, agora, Novorizontino.

Além disso, é a segunda vez consecutiva que o Tricolor acabou eliminado nos pênaltis. Afinal, no ano passado, o São Paulo caiu para o Água Santa, nas mesmas quartas de final, atuando no Allianz Parque. Agora, o fantasma se repetiu contra o Novorizontino, mas, desta vez, no MorumBIS.

Sem o Paulistão, a equipe agora terá mais três competições para disputar no ano: o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. No entanto, nos próximos dias não terá partidas para disputar. O Tricolor só vai voltar a campo em abril, para o início do torneio de pontos corridos. Assim, o técnico Thiago Carpini terá tempo para ajustar a equipe visando o restante da temporada.

São Paulo cai para o Novorizontino

O São Paulo era o líder do Grupo D na primeira fase do Paulistão deste ano. Nas quartas de final, enfrentou o Novorizontino, que havia se classificado em segundo. Depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, o Tricolor perdeu por 5 a 4 nos pênaltis.

