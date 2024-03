Carille admite sonhar alto após classificação: ‘Estamos pensando no título’

O Santos venceu a Portuguesa nos pênaltis, neste domingo (17), na Vila Belmiro e avançou para a semifinal do Campeonato Paulista. Após a partida, o técnico Fábio Carille não escondeu a felicidade com a classificação. Agora, o treinador admitiu que o objetivo principal é conquistar o título Estadual.

“Com os jogadores que vieram, (o objetivo) é sempre ir o mais longe possível. O objetivo é chegar na final e lá pensar em título. Temos jogadores grandes, mas que sabem suportar o momento. Estamos pensando no título, depois a gente pensa na Série B”, disse Fábio Carille.

Contudo, a partida não foi nada fácil para o Peixe. Afinal, segunda melhor campanha da fase de grupos, a equipe encarou a Lusa, que teve o pior desempenho entre os classificados. Entretanto, o Santos encontrou muitas dificuldades e ainda terminou o jogo com um atleta a menos. Após o embate, Carille sabia que seria um embate complicado.

“Sabíamos da dificuldade, a referência foi o jogo contra o Palmeiras. Ruim para eles. Marcando forte contra um time já formado. Foi nossa referência esse jogo. Continuamos, nos preparamos. Tentamos não jogar por dentro, insistimos na construção, precisávamos trabalhar bem essa bola. Melhoramos no segundo tempo. Sabíamos desse jogo de bola longa do Henrique. A surpresa foi só o Victor Andrade no banco”, completou o treinador.

Próximo compromisso de Fábio Carille e do Santos

Assim, o Peixe agora encara o RB Bragantino, pela semifinal da competição. A partida ainda não tem data definida, mas sabe-se que o embate será disputado na Vila Belmiro.

