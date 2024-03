Manoel, do Fluminense, celebra primeiro jogo como titular após nove meses

Com o empate por 0 a 0 com o Flamengo, no último sábado (16), o Fluminense deu adeus ao Campeonato Carioca e ao sonho do tricampeonato. Em meio à irritação de Fernando Diniz durante a coletiva e ao período de 17 dias sem entrar em campo, o time teve uma boa notícia. Assim, Manoel voltou a ser titular após nove meses e teve um bom desempenho.

“Primeiro feliz, pela atuação do time e por estar começando uma partida depois de nove meses. Muito grato, primeiro a Deus e aos meus companheiros que me ajudaram. A gente fica feliz porque jogamos como o Fluminense joga. Buscando o gol a todo momento. Ficamos felizes pela atuação. No primeiro jogo não jogamos bem. Não fizemos o que o Diniz pede. Mas neste jogo a gente fica feliz pela atuação da equipe. É em busca disso que a gente vai”, disse Manoel.

Dessa forma, o zagueiro ficou longe dos gramados durante oito meses em virtude da suspensão por doping acidental de ostarina. A substância influencia diretamente nos receptores ligados aos hormônios androgênicos, em especial a testosterona. Pelas regras da sanção, o zagueiro não pôde frequentar o CT Carlos Castilho ou encontrar os companheiros pessoalmente.

Preparação para a estreia na Libertadores

Com a saída de Nino, que assinou com o Zenit, da Rússia, o defensor agora terá a chance de nos próximos dias se preparar para disputar uma vaga entre os titulares. O Tricolor só volta a campo pela estreia da fase de grupos da Libertadores, prevista para o dia 3 de abril. Por fim, o sorteio que define as chaves acontece nesta segunda-feira (18), às 20h (de Brasília).

“O time no ano passado foi um Fluminense que conquistou a Libertadores, que conseguiu fazer grandes jogos. Eu acho que o Fluminense voltou. Fizemos um jogo intenso, muito forte. E vamos em busca de evoluir para fazermos um ano maravilhoso como fizemos ano passado”, concluiu.

