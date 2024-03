Quem vai chegar na final do Paulistão? Quem será campeão?

Nesta segunda-feira (18/3), a bancada do Terrabolistas analisou qual deverá ser a final do Paulistão, com a confirmação dos semifinalistas após o fim dos jogos da quartas. Os confrontos serão Palmeiras x Novorizontino e Santos x Bragantino. Para os analistas, Palmeiras e Santos entram como favoritos. Mas não há unanimidade.

O repórter Alexsander Vieira disse que o Palmeiras, que já tinha entrado na competição como o time a ser batido, mostrou nas quartas de final contra a Ponte Preta que está ainda mais poderoso. Forte não apenas na semifinal, como também na final.

” O Palmeiras é favorito no Paulista e, também, em qualquer campeonato que irá disputar. A expectativa nas quartas contra a Ponte era vencer e convencer. Foi o que aconteceu. Vimos os laterais Piquerez e Mayke jogando bem, Aníbal e Zé Rafael se encontrando. Dessa forma, o time deu liga. Vejo o Santos, que acredito que irá à final, como imprevisível. No Bragantino, Caixinha ainda está ajustando seu trabalho nesta temporada. E o Novorizontino é o que pode ser uma surpresa”.

Abel faz a diferença

A repórter Dani Dourado diz que o Palmeiras, contra a Ponte mostrou a sua força. A Macaca vinha de ótimos resultados contra Corinthians e São Paulo. Mas não deu nem para o início contra o Verdão.

“Abel sabe reinventar o time. Mesmo encarando um rival que entrou como zebra, teve o cuidado de estudá-lo. A Ponte não fez o que conseguiu contra os outros grandes. Assim, o Verdão passou o trator. Imagino que a final será Palmeiras e Santos. O time de Carille é muito raçudo, os reforços deram qualidade ao elenco, há equilíbrio. Mas, rolando esta final, podem dar o título para o Palmeiras, que é muito superior”.

Para Leandro Guerreiro, olho no Braga

O ex-jogador Leandro Guerreiro, outro convidado da semana, também põe o Palmeiras como favorito. Porém, diferentemente da bancada, acredita que o Bragantino vencerá o Santos e irá para a final.

Terrabolistas

O Terrabolistas desta semana ainda contou com Dario Vasconcellos como âncora. E para você acompanhar o proigrama desta segunda-feira, que ainda comentou sobre mais um caso de racismo contra Vini Jr e o julgamento de Robinho no STJD, é só clicar na arte abaixo. O Terrabolistas é um programa semanal do Terra, sempre às segundas-feiras.