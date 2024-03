Após eliminação, Vasco ficará quase um mês sem jogar

A eliminação precoce no Campeonato Carioca caiu como uma verdadeira ducha de água fria no torcedor do Vasco. O Gigante da Colina sofreu novo revés na temporada e ficará de ‘férias’ pelos próximos dias – praticamente um mês inteiro.

Com a derrota, o Cruz-Maltino só voltará a campo contra o Grêmio, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A data exata ainda não foi confirmada pela CBF, mas a partida será no fim de semana dos dias 13 e 14 de abril, em São Januário.

Ou seja: serão entre 27 e 28 dias sem entrar em campo de maneira competitiva. Isto porque a terceira fase da Copa do Brasil só se dará em maio, após o início do Brasileirão.

Estas, aliás, são as únicas duas competições que restaram ao Vasco em 2024. O Gigante da Colina terminou em 15º no Brasileiro de 2023, o que não acarretou em nenhuma vaga para os torneios sul-americanos.

Situação ‘lembra’ Vasco de 2023

A situação não é novidade na Colina. Em 2023, após a eliminação para o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, no dia 19 de março, o time ficou exatos 27 dias sem fazer uma partida oficial.

Só voltou a campo na estreia pelo Campeonato Brasileiro, em 15 de abril. Na ocasião, porém, o Vasco marcou um amistoso contra o Athletic-MG, em São Januário, no dia 31 de março. A equipe, à época treinada por Maurício Barbieri, perdeu por 2 a 0, em partida disputada sem a presença de torcida.

