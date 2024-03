Lucas sai em defesa de Carpini após eliminação no Paulista

O São Paulo perdeu para o Novorizontino nos pênaltis, após empate em 1 a 1 e deu adeus ao Campeonato Paulista. O duelo aconteceu neste domingo (17), no MorumBIS. Após o embate, muitos torcedores culparam o técnico Thiago Carpini pela queda precoce no Estadual. Contudo, o atacante Lucas Moura saiu em defesa do treinador.

“A gente está totalmente junto com o treinador, a gente vê a capacidade e qualidade que ele tem no dia a dia, o quanto ele quer fazer dar certo. Acreditamos muito no trabalho dele. Não faltam comprometimento e dedicação no dia a dia, hoje foi uma derrota muito dolorida, diante do nosso torcedor, com essa festa que ele fez, mas são coisas do futebol. É sofrer com essa eliminação, vai doer um pouco, e se preocupar com a próxima competição”, disse Lucas, que prosseguiu.

“Para mim é até um pouco inusitado falar em troca de treinador com dois meses, 14 jogos, sou totalmente contra. Ele tem nosso apoio, o grupo se dedica muito”.

Lucas também respondeu sobre James não bater pênalti. Afinal, o São Paulo bateu seis pênaltis, mas o colombiano não se apresentou para bater nenhuma das penalidades.

“Sobre o James, na hora que foram feitas as escolhas dos jogadores, assim que acabou o jogo já fui para o banco e disse que ia bater o primeiro. Não participei, não sei por que ele não bateu, fiquei sabendo que o treinador perguntou quem ia bater, não sei por que ele não bateu. Quem bateu estava preparado, todo mundo treinou, infelizmente não conseguimos passar”, finalizou o atacante.

