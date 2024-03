Erick Pulgar está fora dos amistosos do Chile contra Albânia e França, respectivamente. O volante vem sentindo um desconforto muscular no quadríceps e tem sido avaliado com cautela no Flamengo. A informação é do “ge”.

LEIA MAIS: Arrascaeta celebra sexta final seguida do Flamengo: ‘Grandeza’

Situação de Pulgar no Flamengo

Após realizarem reuniões nos últimos dias, os médicos rubro-negros e chilenos optaram pela preservação do volante nos amistosos da Data-Fifa. Afinal, o jogador sentiu dores nos dois jogos diante do Fluminense e precisou ser substituído em ambas as partidas. Aliás, os confrontos foram válidos pelas semifinais do Campeonato Carioca.

A expectativa é que Pulgar se recupere no Ninho do Urubu e não sinta dores nos próximos jogos. O Flamengo empatou com Fluminense no último sábado (16/03) e se classificou para final do Campeonato Carioca. No entanto, os jogadores rubro-negros ainda vão ter duas semanas de treinos antes da decisão. O volante, dessa forma, vai ter tempo para se recuperar do desconforto muscular e ficar disponível para os compromissos da temporada.

Aliás, Erick Pulgar chegou ao Flamengo em julho de 2022. No entanto, só se consolidou como titular absoluto na reta final de 2023. O volante é muito bem avaliado por Tite e vem apresentando boas atuações em 2024. O chileno, que participou das conquistas recentes da Libertadores e da Copa do Brasil, tem contrato na Gávea até dezembro de 2025.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Pulgar, do Flamengo, se torna desfalque do Chile na Data-Fifa apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.