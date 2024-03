Colunista critica Robinho após entrevista: ‘Briga com a realidade’

O ex-jogador Robinho concedeu uma entrevista à “Record TV” e também foi às redes sociais e ressaltou ser inocente diante da acusação de estupro coletivo. Aliás, o ex-atleta disse ser vítima de racismo.

No entanto, a colunista Alicia Klein, do UOL, analisou as falas do jogador. Ela alertou, aliás, que o atleta tenta fugir da realidade.

“O Robinho precisa parar de brigar com a realidade e lembrar que ele foi condenado em última instância. Ele não está num processo de julgamento, ele já foi condenado”, ressaltou a comentarista, em entrevista ao canal do Uol Esporte.

Em determinado momento, Robinho disse que todas as provas de sua inocência estão no processo. No entanto, a colunista fez questionamentos neste ponto.

“Se havia provas, que essas provas tivessem sido mostradas. Não foram. Então parece um último recurso, aquela última jogada em que você tenta fazer qualquer coisa para escapar”, acrescentou Klein.

Robinho tem comportamento padrão

Klein, aliás, lamentou a postura de Robinho em não assumir as responsabilidades.

“Só mostra para mim o tipo de pessoa que ele é, que não assume as responsabilidades pelo o que faz e que acredita que dar uma entrevista vestido de branco com cara de coitadinho vai mudar o rumo da condenação dele”, completou.

O julgamento de Robinho no Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai começar na próxima quarta-feira (20). Será analisado o pedido da justiça italiana se o jogador vai cumprir a sentença de nove anos de prisão.

O ex-atleta, afinal, foi condenado pelo estupro de uma jovem albanesa. No entanto, como o Brasil não extradita cidadãos natos, a Itália recorreu ao Itamaraty.

