Soteldo dá indícios de possível volta ao Grêmio antes do previsto

Atacante do Grêmio, Soteldo deu indícios de que pode voltar a ficar à disposição de Renato Gaúcho antes do previsto. Isso porque o venezuelano postou em suas redes sociais uma foto em que estava treinando no CT Luiz Carvalho com a legenda “pronto”. A publicação causou esperança na torcida do Tricolor Gaúcho.

Soteldo sofreu uma lesão muscular grau 3 na coxa direita no final de janeiro, durante o triunfo por 1 a 0 sobre o Juventude, na Arena. O clube não divulgou o tempo previsto de recuperação, mas neste tipo de contusão, o período médio de tratamento é de 90 dias. No atual cenário, desde o problema muscular, já se passaram 47 dias.

O atacante venezuelano surpreendeu o departamento médico, pois apresenta rápida recuperação. Afinal, a partir da última semana, o atleta iniciou trabalhos individuais com bola, no centro de treinamento do Imortal. No passo seguinte, o jogador deve ser reincorporado aos treinos com o elenco. Assim, a expectativa é a de que ele passe por reavaliação na reapresentação do elenco marcada para a próxima quarta-feira (20).

Pelo tempo de inatividade, a partir do momento que estiver apto a retornar como opção, Renato Portaluppi precisará utilizá-lo aos poucos para recuperar o ritmo de jogo. Ou seja, em um primeiro momento, Soteldo deve voltar como alternativa no banco de reservas.

Soteldo pode retornar ao Grêmio para a fase final do Estadual

Caso a liberação do departamento médico para o atacante venha já nesta semana, ele poderá atuar na reta final do Campeonato Gaúcho. No caso, o jogo de volta da semifinal do Estadual diante do Caxias, na Arena do Grêmio, no dia 26 de março. Na partida de ida, o Grêmio venceu o adversário por 2 a 1, no estádio Centenário, no último sábado (16). Se conseguir a classificação para a decisão do Gauchão, as partidas estão marcadas para os dias 30 de março e 6 de abril.

Neste meio tempo, o Imortal vai conhecer seu grupo da Libertadores e enfrentará o seu primeiro oponente na competição. Importante destacar que o sorteio dos grupos do principal torneio de clubes da América do Sul será na noite desta segunda-feira (18).

