Torcedor do Nova Iguaçu vai às lágrimas com classificação: ‘É muita emoção’

A tarde de domingo ficará marcada na memória dos torcedores do Nova Iguaçu. Após vencer o Vasco no Maracanã por 1 a 0, o Orgulho da Baixada classificou-se para a final do Campeonato Carioca e disputará o título com o Flamengo. Com o feito inédito na história do clube, os apaixonados pela Laranja Mecânica da Baixada vibraram muito. Na arquibancada, um jovem de 20 anos foi às lágrimas.





A reportagem do Jogada10 conversou com Igor Cabral, torcedor do Nova Iguaçu. Com o apito final do segundo jogo contra o Vasco, ele ficou emocionado ao presenciar o feito histórico.

“Torço para o Nova Iguaçu desde pequeno. É o time do meu coração. Aliás, eu não estaria aqui hoje, é a primeira vez que venho ao Maracanã. O Nova Iguaçu está na minha vida há muito tempo. Já joguei nas categorias de base que tem parceria com o clube. Assim, criei uma paixão muito grande. Meu pai me levava no estádio desde pequeno”, disse Igor.

O estudante de administração voltou a celebrar a conquista da vaga, mas fez um pedido: que a torcida siga ao lado do Nova Iguaçu nos demais jogos da temporada.

“Caraca, a gente está na final (gritou). É a primeira vez. É muita emoção. Só tenho a agradecer. Que nos próximos jogos a torcida continue comparecendo. Que não seja apenas hoje, com a situação muito boa, mas também na Série D”, afirmou.

Torcedor do Nova Iguaçu chora com o fim de jogo no Maracanã. É o Orgulho da Baixada na final do Carioca! pic.twitter.com/tqsAMZ0Nmg — Lucas Bayer (@lucas_bayer_) March 17, 2024





Torcedor manda recado para o Flamengo

Já o professor Vitor Alves, torcedor do Santos que no domingo esteve na torcida pelo Nova Iguaçu, mandou um recado para o Flamengo, finalista assim como o Orgulho da Baixada.

“Flamengo pode esperar, a sua hora vai chegar”, gritou.

Em resumo, a final do Campeonato Carioca será disputada em dois jogos, marcados, previamente, para as datas 31/03 e 07/04.

