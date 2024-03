Premier League: Nottingham Forest punido com perda de quatro pontos

A Premier League anunciou, nesta segunda-feira (18), a punição do Nottingham Forest com a perda de quatro pontos após descumprir as regras de fair play financeiro do Campeonato Inglês. A infração ocorreu na temporada passada e a decisão acabou sendo confirmada após avaliação de uma comissão independente da liga inglesa, que tratava do assunto desde o último dia 15 de janeiro.

Dessa maneira, a perda dos quatro pontos deixa o Nottingham Forest na zona de rebaixamento da Premier League. Porém, o clube ainda pode recorrer da decisão.

“Uma Comissão independente aplicou uma dedução imediata de quatro pontos ao Nottingham Forest por violação das Regras de Rentabilidade e Sustentabilidade (RRS) da Premier League no período que terminou na temporada 2022/23. O Nottingham Forest foi denunciado a uma comissão independente em 15 de janeiro, após admitir que havia ultrapassado o limite relevante do RRS de 61 milhões de libras (R$ 387,9 milhões) em 34,5 milhões de libras (R$ 219,4 milhões). O limite era de 105 milhões de libras (R$ 672 milhões), já que o clube passou duas temporadas do período de avaliação na segunda liga”, diz o comunicado oficial da Premier League.

Os clubes da liga inglesa podem ter perdas de até 105 milhões de libras (R$ 667,8 milhões) durante um período de três anos. Mas, o caso do Nottingham Forest foi diferente porque ele passou dois anos desse ciclo na Championship, a segunda divisão inglesa.

LEIA MAIS: Ciro Immobile, da Lazio, agredido por torcedores ao deixar filho na escola

Segunda punição na Premier League 2023/24

Esta é a segunda vez na temporada que um clube acabou sendo punido com a perda de pontos após o descumprimento do fair play financeiro. O Everton teve uma perda de 10 pontos, mas a sanção decorreu para uma dedução de seis pontos.

Por fim, o Nottingham Forest, que estava na 17ª posição, com 25 pontos, caiu para a 18ª, agora com 21 pontos. Assim, o clube terá apenas mais nove rodadas para tentar se manter na elite do futebol inglês antes do fim da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Premier League: Nottingham Forest punido com perda de quatro pontos apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.