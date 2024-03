O Botafogo terá dias decisivos pela frente. Com os amistosos da Data Fifa, haverá uma pausa no futebol brasileiro. Portanto, os jogadores alvinegros terão quatro dias seguidos de folga e só retornarão aos trabalhos na próxima sexta-feira (22/03). A informação é do “ge”.

LEIA MAIS: Diretor do Bragantino ganha força para a vaga de Mazzuco

Movimentações de Botafogo

Durante este período de Data Fifa, os dirigentes alvinegros vão em busca de um novo técnico no mercado. Fábio Matias vem conquistando bons resultados, mas está trabalhando como treinador interino. A ideia do clube, dessa forma, é acertar com um novo comandante para 2024.

Além de buscarem um novo técnico, os dirigentes alvinegros também estão atrás de um diretor de futebol para temporada. Afinal, André Mazzuco se despediu do Botafogo no último domingo (17/03) e assinou um novo contrato com Athletico-PR. Enquanto um novo profissional não é contratado, Alessandro Brito ficará responsável pela função.

LEIA MAIS: Mazzuco se despede do Botafogo: ‘Montamos time para brigar por tudo’

O Botafogo, dessa forma, está em busca de um técnico e um diretor de futebol para 2024. O clube pretende ter um nomes efetivos para os cargos até sexta-feira (22/03). John Textor, por sinal, já tem um perfil em mente para as duas funções. O empresário quer contar um treinador experiente e um dirigente que entenda outros idiomas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo usa Data-Fifa para tentar contratar técnico e diretor de futebol apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.