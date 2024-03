Acerbi é cortado da seleção italiana após supostos insultos racistas

A Federação Italiana de Futebol anunciou, nesta segunda-feira (18), que Francesco Acerbi, da Inter de Milão, foi cortado da seleção. O corte aconteceu devido aos supostos insultos racistas proferidos pelo zagueiro ao jogador Juan Jesus durante a partida contra o Napoli, no último domingo (17), pela 29ª rodada do Campeonato Italiano.

Dessa maneira, Acerbi explicou a sua versão dos fatos ao selecionador italiano, Luciano Spalletti, bem como aos restantes companheiros da seleção. O jogador da Inter afirmou que não houve qualquer intenção difamatória ou racista da sua parte quando se dirigiu a Juan Jesus. Contudo, ficou acordado entre ambas as partes a exclusão do zagueiro para os amistosos contra Venezuela e Equador.

“Nunca disse nenhuma frase racista, estou muito tranquilo. Jogo futebol há 20 anos e sei do que falo. Muitas coisas acontecem dentro do campo, muitas coisas podem ser ditas enquanto estamos em campo. Quando o árbitro apita para o final do jogo, apertamos as mãos e somos amigos como antes. Não pode haver racismo em nenhum lugar do mundo. Lamento ter que deixar a concentração da seleção, mas é assim que deve ser”, afirmou Acerbi em entrevista aos jornalistas italianos.

Assim, o zagueiro da Roma, Gianluca Mancini, que já fazia parte da lista de pré-convocados da seleção italiana, assume a vaga deixada por Acerbi.

