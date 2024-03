Valencia é cortado da Seleção do Equador e segue no Internacional para tratamento

O atacante Enner Valencia voltou a preocupar o Inter por problema no pé direito. Isso porque, durante o empate por 0 a 0 com o Juventude, no Alfredo Jaconi, pelo jogo de ida da semifinal do Gauchão, ele sofreu um trauma no local. Por conta do problema, ele se torna dúvida para a partida de volta e foi cortado da seleção do Equador.

Assim, o jogador segue no Internacional para realizar tratamento e tentar se recuperar para o segundo jogo da semifinal, no Beira-Rio, na próxima segunda-feira (25). O atacante sofreu o trauma no pé direito aos 34 minutos da primeira etapa. Ele foi tentar pressionar o zagueiro adversário Zé Marcos e ambos caíram juntos. Na jogada, o equatoriano prendeu o pé no oponente e ficou no chão sentindo incômodo na região.

Posteriormente, ele deixou o gramado para atendimento e retornou para a partida. Contudo, após o intervalo, aos cinco minutos do segundo tempo, pediu substituição. Valencia iniciou o tratamento para a contusão ainda no banco de reservas. No caso, a aplicação de gelo no local onde se machucou.

Ainda nesta temporada, o jogador já teve problemas no pé direito. Anteriormente, no Gre-Nal, da primeira fase do Estadual, a vitória por 3 a 2, ele indicou sentir dores no tornozelo. Na ocasião, o atacante recebeu uma entrada de seu companheiro, o lateral-direito Bustos, ainda no aquecimento.

Inter confirma lesão

Através de um comunicado de sua assessoria, o Colorado confirmou a lesão do equatoriano. Entretanto, não divulgou um prazo de recuperação. Vale ressaltar que em condições normais, Valencia seria desfalque na equipe para o jogo de volta da semifinal do Gauchão, diante do Juventude.

Exatamente devido a sua convocação para a seleção do Equador, que enfrentará a Guatemala e a Itália, em amistosos, nos Estados Unidos. Dessa forma, caso o departamento médico do Inter tenha sucesso de recuperá-lo a tempo, ele pode estar na lista de relacionados para a partida de volta contra a equipe do interior.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Valencia é cortado da Seleção do Equador e segue no Internacional para tratamento apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.