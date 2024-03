Pedro Raul passa por procedimento, mas não deve desfalcar o Corinthians

O atacante Pedro Raul foi submetido a um procedimento estético, em uma clínica em São Paulo, durante as folgas do Corinthians. Aliás, o atleta não deve representar problemas para os próximos jogos do Timão.

O centroavante, afinal, fez uma harmonização facial. O dermatologista que cuidou do atacante deu detalhes do procedimento. Ele explicou que o atleta já tinha feito algo parecido antes, há cerca de dois anos, e agora apenas fez uma manutenção. O atacante aplicou 14 seringas de toxina, lifitera (usada para reduzir rugas e marcas de expressão), e uma correção no nariz.

Pedro Raul foi uma das grandes contratações recentes do Corinthians. O Timão adquiriu 100% dos direitos econômicos por 5 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões) divididos em quatro pagamentos, duas em 2024 e duas em 2025.

Até agora, aliás, ele fez cinco jogos e marcou dois gols. O contrato entre o atacante e o Timão vai até o fim de 2027.

