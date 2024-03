Messi é cortado da seleção da Argentina

A Federação Argentina de Futebol (AFA) anunciou, nesta segunda-feira (18), que Lionel Messi está cortado da seleção para os amistosos contra El Salvador e Costa Rica nesta Data Fifa de março. De acordo com o comunicado, o craque está fora da lista de relacionados pelo técnico Lionel Scaloni “devido a uma pequena lesão na perna direita”.

“O capitão da Argentina, Lionel Messi, não poderá estar na convocação para os amistosos nos Estados Unidos devido a uma pequena lesão no músculo isquiotibiais da perna direita sofrida durante o jogo de seu time, Inter Miami, contra o Nashville SC”, diz a nota da AFA.

#SelecciónMayor El capitán de @Argentina, Lionel Messi, no podrá estar en la convocatoria para los amistosos en #USA debido a una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha sufrida en el partido de su equipo @InterMiamiCF ante Nashville SC. pic.twitter.com/1GjInbRyWJ — Selección Argentina (@Argentina) March 18, 2024

A lesão de Messi aconteceu durante a partida contra o Nashville, na última quarta-feira (13), em duelo válido pela Concachampions. Além disso, o craque marcou um dos gols da vitória por 3 a 1 e deixou o gramado com dores no início do segundo tempo.

