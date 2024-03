Em evento de reinauguração do museu da CBF em Luque, no Paraguai, o presidente da confederação, Ednaldo Rodrigues, falou sobre algumas das declarações de John Textor, sócio majoritário da SAF do Botafogo, sobre possível manipulação de resultados no Brasil.

A declaração vem depois de que o norte-americano garantiu ter gravação de árbitros reclamando de não receberem propina. Segundo Ednaldo, a CBF busca clareza no futebol.

“O que a gente quer no futebol é clareza, de uma forma que seja também nas citações quando diz. A gente vai estar sempre comungando com quem quer clareza no futebol, é o que a gente quer também”, disse após o evento.

LEIA MAIS: Dorival Júnior comanda primeiro treino na Seleção Brasileira

Posteriormente, o mandatário revelou que vem fazendo acordos com empresas que trabalham no combate à manipulação de resultados no futebol. Ele frisa que a CBF vem fazendo trabalho para que o esporte seja cada vez mais transparente.

“A CBF firmou contrato recentemente com a SIGA, para auxiliar não só combate de manipulação, mas todo tipo de crime no futebol, como lavagem de dinheiro. Na véspera do jogo em Wembley, no treino Fifa, vamos assinar contrato com a ISS, também uma das maiores que combate manipulação de resultado no mundo, então é o que a CBF tem feito para que o futebol seja bem transparente”, encerrou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Presidente da CBF fala sobre rusga com John Textor e promete clareza apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.