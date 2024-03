O diretor do Arsenal, Edu Gaspar, deu as boas-vindas à Seleção Brasileira nesta segunda-feira (18). A delegação realizou a primeira sessão de treino no centro de treinamento do clube, em Londres. Edu, anteriormente o Coordenador de Seleções da CBF, teve uma conversa com o treinador Dorival Júnior e o Coordenador Executivo Geral das Seleções Brasileiras Masculinas, Rodrigo Caetano.

Também presentes na reunião estavam o Gerente Geral das Seleções Masculinas, Cícero Souza, o Coordenador Técnico, Juan Santos, e o Diretor de Marketing e Comercial da CBF, Lenin Franco.

Edu foi campeão pela Seleção Brasileira

No campo, em resumo, Edu serviu à Seleção Brasileira pela primeira vez em 2004. Na ocasião, conquistaram a Copa América em preparação para a Copa do Mundo de 2006. Convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira, Edu também foi membro da equipe vencedora da Copa das Confederações de 2005. A campanha se encerrou com um 4 x 1 sobre a Argentina na final.

O CT do Arsenal será o local de preparação da Seleção Brasileira para o amistoso contra a Inglaterra. Sob a liderança de Dorival Júnior, a equipe terá mais quatro sessões de treino antes do jogo. A partida, por fim, será sábado (23), às 16h (Brasília), em Wembley.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Edu Gaspar recebe Seleção Brasileira no Arsenal apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.