Dirigentes do Flamengo viram alvos de zoações durante cerimônia da Libertadores

Uma cena antes do sorteio da fase de grupos da Libertadores gerou muita repercussão na internet. Afinal, durante o discurso do presidente da Conmebol, Rodolfo Landim e Marcos Braz, dirigentes do Flamengo, apareceram com os olhos fechados. Assim, os próprios rubro-negros, além de torcedores rivais, tiraram sarro da situação, afirmando que os flamenguistas estavam cochilando.

Rodolfo Landim e Marcos Braz sentaram um ao lado do outro durante a cerimônia em Luque, no Paraguai. O momento em que ambos apresentavam semblantes de sonolência foi durante o longo discurso de Alejandro Domínguez, que também gerou piadas na internet.

Outro dirigente também demonstrou semblante de sonolência

O ex-jogador Riquelme, que atualmente é dirigente do Boca Juniors, também apareceu na transmissão com os olhos fechados. Assim, mais uma oportunidade para os torcedores brincarem com a situação.

Veja a repercussão na internet

marcos braz dormindo no sorteio pic.twitter.com/5BbgfjKnzJ — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) March 19, 2024

O BRAZ TIRANDO UM SONECA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/DhQIobePNh — RAÇA, AMOR E PAIXÃO! ᶜʳᶠ (@flaamor1981) March 19, 2024

Marcos Braz dormindo no sorteio da libertadores. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/LUtCF528hl — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) March 19, 2024

inacreditável isso cara, marcos braz dormindo no meio do sorteio kkkkkjk pic.twitter.com/UfPlxOxY8f — FLASHIT (@fla_shitposting) March 19, 2024

