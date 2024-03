Alberto Guerra afirma: ‘A Libertadores é a cara do Grêmio’

Após o sorteio da fase de grupos da Libertadores, Alberto Guerra, presidente do Grêmio, falou sobre a sua expectativa para a competição deste ano. Segundo ele, o Imortal não entra como favorito, o que pesa positivamente visto a história do time no torneio. Além disso, salientou que a Libertadores tem a cara do clube gaúcho.

“É claro que é possível. O Grêmio sempre que entrou assim, quando ninguém espera (o título), conseguimos os nossos maiores títulos. Quando entramos como favoritos, não conseguimos. Acho que é uma competição longa, que se inicia agora, no início de abril, e só termina lá em 30 de novembro. Então, teremos muitas fases até chegar lá e queremos estar sempre bem em cada etapa delas”, disse o presidente.

“O Renato foi campeão como jogador, como treinador. O treinador, aliás, que mais vezes ganhou partidas na Libertadores em atividade. Tem muita experiência, isso é importante para nós para levar uma competição de quase um ano inteiro. Agora é se preparar bem para cada etapa, cada jogo. O Grêmio é a cara da Libertadores, a Libertadores é a cara do Grêmio. Somos obcecados por ela”, completou.

No Grupo C, o Grêmio terá pela frente Estudiantes, The Strongest e Huachipato.

