Fred classifica grupo do Fluminense como difícil: ‘Times competitivos’

Fred, diretor de planejamento esportivo do Fluminense, falou com a imprensa após a definição dos grupos da Libertadores. Para o ex-jogador, o grupo do Tricolor pode ser classificado como difícil. Além disso, o fato do time carioca ter o seu estilo de jogo conhecido pelos adversários torna a situação mais delicada.

“Não tem grupo fácil. Eu pessoalmente não gosto de altitude. Mas é um grupo difícil, com Alianza Lima, Colo-Colo e Cerro. Mas todos com times competitivos. Vai ser uma fase boa para nos prepararmos e buscarmos o bi”, disse o tricolor.

“Muda porque os times nos conhecem mais. Temos uma forma de jogar emblemática e definida e as equipes treinam mais para enfrentar o atual campeão. Mas vamos continuar fazendo a mesma coisa. Cria-se um expectativa grande e esperamos repetir o que fizemos em 223”, afirmou.

Outros temas abordados por Fred na entrevista

Trajetória do título em 2023

“Fomos amadurecendo durante a competição e nosso título foi emocionante. Ficamos com um a menos contra Argentinos Jr, Internacional, na final contra o Boca. Foram momentos maravilhosos amadureci muito , vivi intensamente e aprendi muito.”

Importância de John Kennedy

“Joguei com John. Esta tendo um professor com ele, que é o Cano, o Sr. da Libertadores. JK tem inspiração, brilha com a luz dele e é decisivo. Fico feliz. Já tive a honra de vestir a 9 do Flu e hoje temos quatro ótimos atacantes, pois ainda tem Tem o Lelê e Kauan Elias. Estamos bem servidos”.

Mescla do elenco

“Temos juventudes que oscilam, como John e Martinelli. E jogadores experientes de qualidade como Marcelo e Cano. É um combo perfeito e eles continuam, se empenhando 100%.”

