Thairo Arruda vê bom cenário para o Botafogo na Libertadores: ‘Tem muita coisa boa por vir’

Thairo Arruda, CEO do Botafogo, representou o Alvinegro no sorteio da fase de grupos da Libertadores. Após a definição das bolinhas, que colocaram LDU, Barcelona de Guayaquil e Universitario no grupo do Glorioso, o dirigente falou sobre os adversários, enaltecendo a qualidade da competição. Além disso, ele demonstrou otimismo pelo Botafogo no torneio.

“O sorteio foi equilibrado. É difícil apontar grupo da morte ou mais fraco. isso mostra como o torneio evoluiu com clubes fortes, cada vez mais difícil. A logística é complicada, a altitude traiçoeira, mas estamos preparados para fazer um bom campeonato”, disse Thairo.

“O nosso time hoje mostra que merece toda atenção, tem o campeonato do ano passado, que foi uma surpresa agradável no primeiro turno do Brasileiro, fizemos bons jogos. Aliás, pelos atletas que tem, o Luiz Henrique que nem jogou e é o mais caro do Brasil. Tem muita coisa boa por vir. Esse ano será promissor para a gente”, disse.

Reencontro com a LDU

Aliás, o sorteio fez com quem Botafogo e LDU voltassem a se enfrentar, afinal, em 2023, os times duelaram pela Sul-Americana. Dessa forma, Thairo comentou sobre o reencontro.

“O que é conhecido da LDU é a dificuldade na altitude. Somos conhecidos para a LDU, ela é conhecida para a gente, mas temos de nos preparar muito bem esse jogo de xadrez, que começa fora de campo. Ver como a LDU mudou o elenco em relação ao nosso duelo de 2023. É um grande clube”, definiu.

