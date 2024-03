Estátua de cera de Zico será inaugurada nesta terça-feira

Zico, o maior jogador da história do Flamengo, receberá uma grande homenagem nesta terça-feira (19). No AquaRio, no Museu de Cera Dreamland, o Galinho participará da inauguração de uma estátua de cera, feita em Londres, na Inglaterra, em sua homenagem.

Para que a estátua fosse produzida, Zico precisou tirar mais de 250 fotos, além de 300 medidas para serem utilizadas no desenvolvimento do busto e, claro, do corpo.

O espaço conta com estátuas de cera de grandes nomes mundiais, como Amy Winehouse, Gisele Bündchen, Tom Hanks, Messi, Rainha Elizabeth II e Bruce Lee. Outros famosos homenageados são: Justin Timberlake, Elvis Presley e Albert Einstein, a personagens da história do cinema.

Para visitar a obra, o ingresso custa R$ 59. Além disso, é possível garantir um combo com a entrada também para o AquaRio e à exposição Mar de Espelhos (R$ 175, até 29 de março).

