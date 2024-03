Palmeiras espera jogar semifinal do Paulista no Allianz Parque

O Palmeiras poderá, enfim, voltar a jogar em casa nas semifinais do Campeonato Paulista. Para o jogo contra o Novorizontino, no dia 27, o clube estuda a possibilidade de atuar no Allianz Parque, que não recebe jogos há quase dois meses, por conta de uma troca em seu gramado. Ela está concluída, mas ainda faltam alguns detalhes para a liberação do campo.

Nesta segunda-feira (18), o elenco sub-20 já treinou em campo. Mas apenas uma vistoria, marcada para acontecer nesta terça, é que deverá encaminhar a possibilidade dos profissionais voltarem a atuar no local. De acordo com o vice-presidente Paulo Buosi, o desejo do clube é voltar o mais rapidamente possível para seu estádio, ainda neste Estadual.

“Tivemos um treino do sub-20, os membros da comissão técnica estiveram junto. Amanhã (terça-feira), iremos fazer um novo treino e, tendo todas as liberações dos órgãos competentes, vamos jogar na nossa casa. Vamos fazer todo o possível para isso, mas não é algo que dependa exclusivamente do Palmeiras”, disse Buosi.

Fora do Allianz Parque desde o fim de janeiro, o Palmeiras tem atuado na Arena Barueri, na condição de mandante. A troca do termoplástico do gramado sintético por uma cobertura de cortiça foi o motivo da interdição do gramado.

