Diretor do Atlético-MG, Victor Bagy analisou o grupo do Atlético-MG na Libertadores após sorteio na Conmebol. E segundo o dirigente, afinal, o Galo não teve muita sorte. Para ele, o time de Belo Horizonte pegou uma chave “bastante complicada”. No Grupo G, os adversários serão Peñarol (URU), Rosario Central (ARG) e Caracas (VEN).

“É um grupo bastante difícil, bastante complicado, com equipes tradicionais. O Peñarol é uma equipe experiente, que também mescla a juventude. Uma equipe treinada por um treinador que a gente já conhece, o (Diego) Aguirre. Grande pessoa e grande treinador, equipe pentacampeã da Libertadores”, disse Victor à “TV Galo” antes de completar:

“Rosário Central outro confronto difícil, uma equipe que tem jogadores experientes, mas que tem jogadores muito jovens e rápidos na frente. Já o Caracas é uma equipe tradicional da Venezuela, o futebol venezuelano vem evoluindo. Temos que ter atenção com o grupo, muito respeito, mas com muito trabalho tenho certeza que faremos uma grande campanha”, finalizou.

A estreia do Atlético será contra o Caracas, fora de casa, entre os dias 2, 3 e 4 de abril. A Conmebol ainda vai oficializar as datas de todas as partidas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Victor analisa grupo do Atlético-MG na Libertadores: ‘Bastante complicado’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.