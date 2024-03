Momentos após ser anunciado como novo reforço do Botafogo para a temporada, o meio-campista Óscar Romero falou pela primeira vez como jogador do clube. O paraguaio estava no sorteio de grupos da Libertadores, que aconteceu em Assunção, capital paraguaia, na noite desta segunda-feira (18).“Vinha falando com os dirigentes do Botafogo há alguns dias e estou muito contente de estar numa equpe tão grande. Espero conseguir dar o meu melhor. De minha parte tratarei de entrar no elenco com ansiedade de estar no Rio e desfrutar ao jogar pelo clube”, disse Romero.

Óscar Romero alerta para dificuldades da Libertadores

Presente ao sorteio, o jogador de 31 anos aproveitou para opinar sobre o grupo do Botafogo. Em resumo, na primeira fase, o alvinegro caiu no Grupo D. Desse modo, terá a LDU, do Equador, o Junior Barranquilla, da Colômbia e o Universitário, do Peru, pela frente.

“Sobre o sorteio, vi o grupo em que estamos e gostei dos adversários . Libertadores é sempre difícil”, resumiu.

Romero, em suma, é o 12º reforço do clube durante esta primeira janela de transferências da temporada 2024. Ademais, além dele, o atacante Igor Jesus e o volante Allan se juntarão ao time no meio do ano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Óscar Romero fala como jogador do Botafogo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.