Santos estuda jogar semifinal do Paulista na arena do Corinthians

O Santos poderá utilizar a Neo Química Arena como palco de seu jogo, na semifinal do Paulistão, contra o Bragantino, na próxima semana. Embora o jogo ainda não tenha data definida (será no dia 27 ou 28), o Peixe já se movimenta para mandar a partida em São Paulo. A ideia é contar com maior do que na Vila Belmiro e o estádio do já eliminado Corinthians surge como uma opção.

Nesta segunda-feira (18), dirigentes do Santos fizeram uma vistoria no estádio e aguardam aval da Federação Paulista de Futebol (FPF). De acordo com o presidente santista, Marcelo Teixeira, a chance da semifinal acontecer na capital paulista depende da tabela das semifinais. Se Palmeiras x Novorizontino acontecer em um dia diferente de Santos x Bragantino, esta possibilidade torna-se maior.

“Tivemos alguns representantes do futebol profissional para avaliar o estado do gramado. Ele requer algum tipo de manutenção e a empresa, que é a mesma que cuida do nosso estádio, se prontificou a colocar em ordem em dez dias. Há entendimentos avançados entre as diretoria de Santos e Corinthians desde a fase anterior. Só não foi possível jogar aqui por não ter a data vaga no sábado e no domingo”, disse Teixeira, à Rádio Bandeirantes.

De fato, ainda dependerá da FPF a questão das datas e horários detalhados da semifinal. Mas, como mandante, o Santos tem o direito de atuar em um estádio que não seja a própria Vila Belmiro. Foi lá que, no último domingo, a equipe derrotou a Portuguesa nos pênaltis para se classificar à semifinal.

