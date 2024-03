Carpini terá período inédito de treinos no São Paulo

O São Paulo acabou sendo eliminado do Campeonato Paulista, ao perder nos pênaltis para o Novorizontino, no domingo (17), no MorumBIS. Com a queda precoce, o Tricolor ficará um bom tempo sem entrar em campo novamente. Aliás, o período para treinos será maior do que o da pré-temporada que Thiago Carpini teve quando chegou ao clube.

Afinal, o Tricolor Paulista só voltará a entrar em campo novamente na primeira semana de abril. Este período está reservado para a estreia da equipe na Libertadores. No calendário da Conmebol, está marcado as primeiras partidas à partir do dia 3. O São Paulo vai conhecer seus adversários nesta segunda-feira (18), em sorteio que será realizado em Luque, no Paraguai.

Até o embate no torneio continental, o São Paulo terá 16 dias de preparação. Carpini comandou seu primeiro treino no CT da Barra Funda em 13 de janeiro, e estreou com vitória sobre o Santo André sete dias depois. Assim, o técnico terá nove dias a mais para preparar a equipe.

O calendário também prevê a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores (na semana de 10 de abril) e a estreia da equipe no Brasileirão, no dia 14. Já na Copa do Brasil, o Tricolor entra na terceira fase. O sorteio dos confrontos ainda não aconteceu, mas as partidas estão marcadas para a primeira semana de maio.

Aliás, durante este período terá seis desfalques importantes. Afinal, Rafael e Pablo Maia (Brasil), Arboleda (Equador), Ferraresi (Venezuela), Bobadilla (Paraguai) e James Rodríguez (Colômbia), acabaram convocados e não estarão disponíveis para o treinador durante a Data-Fifa.

