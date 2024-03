O jovem Ronald Pereira vive boa fase no futebol inglês. Um dos destaques do Swansea City, time galês que disputa a Segunda Divisão da Inglaterra (EFL Championship), o brasileiro é titular desde seu segundo jogo no clube após chegar do Estrela Amadora, de Portugal. A fera falou sobre sua experiência no Reino Unido.

“Já me sinto muito à vontade jogando pelo Swansea e fico feliz com o rendimento que estou tendo no clube. É uma equipe de tradição e que merece brigar lá em cima. As posições em que o clube se encontrava, com certeza, não faziam jus ao tamanho do clube”, contou.

Quando Ronald chegou, o Swansea ocupava as últimas colocações na tabela, brigando, assim, para não cair de divisão. Com o atacante de 22 anos em campo, o time somou quatro vitórias e um empate em dez partidas. Desse modo, pulou para a 15ª colocação, com 46 pontos em 38 jogos, sete posições fora da zona de rebaixamento. Ronald também comentou sobre a reta final de temporada.

“Infelizmente não temos mais chances de conquistar o acesso para a Premier League. Mas o foco agora é somar o máximo de pontos possível para dar uma esperança ao nosso torcedor e mostrarmos que na próxima temporada vamos vir fortes. Estamos fazendo isso nos últimos jogos e vencer esse clássico também foi muito importante para que possamos mudar essa chave para o nosso torcedor”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Brasileiro ajuda o Swansea a permanecer na Segundona Inglesa apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.