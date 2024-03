Endrick mostra empolgação com novo ciclo da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira começou, nesta segunda-feira (18), a se preparar para os amistosos contra a Inglaterra, em Wembley, no dia 23 e contra a Espanha, no dia 26, no Santiago Bernabéu, em Madri. Na primeira lista de Dorival Júnior, o atacante Endrick é o mais novo entre os chamados, mas já tem a experiência de estar com o grupo profissional.

Entretanto, na primeira vez que o atacante do Palmeiras esteve com a Seleção Brasileira, o técnico era Fernando Diniz. Agora, com Dorival Júnior, Endrick espera que seja um novo ciclo e um recomeço para o Brasil.

“Vai ser um bom ciclo, nova equipe, novo treinador, nova comissão, tudo novo, né? Espero que eu possa contribuir com o que for pedido, não só eu, mas com todos os meus companheiros. Espero que possam ser dois jogos maravilhosos, que a gente possa sair vitorioso”, falou Endrick.

Além disso, o jogador falou da emoção de poder jogar nos dois principais estádios do futebol europeu. A partida contra a Inglaterra será no centenário Wembley. Já o jogo contra a Espanha vai acontecer no Santiago Bernabéu, estádio do seu futuro clube.

“Jogo muito videogame e conheço os dois estádios pelos jogos. Vai ser bom ver o quanto é majestoso aquilo, o quanto é grande, o quanto cabe de tantas pessoas. Então é saber que eu vou estar jogando nesses dois estádios é muito importante. Vão ser jogos muito especiais por toda as histórias que esses estádios têm. Espero que possa ser maravilhoso e a gente sai com vitórias de lá”, concluiu o atacante.

