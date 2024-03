Bremer se apresenta, e Seleção tem grupo completo

O zagueiro Bremer se apresentou, na manhã desta terça-feira (19), à Seleção Brasileira, em Londres. Com isso, o técnico Dorival Júnior e sua comissão têm os 26 jogadores para trabalhar de olho nos amistoso contra a Inglaterra e a Espanha, nesta Data-Fifa. Às 15h30 (horário de Brasília), com o grupo completo, o treinador comandará um treino no CT do Arsenal.

O xerife da Juventus foi convocado de última hora após a saída do zagueiro Magalhães, do Arsenal, cortado por conta de lesão.

Bremer, aliás, entre os quatro zagueiros, é o único com experiência de Seleção Brasileira. Murilo, do Palmeiras, Beraldo, do Paris Saint-Germain, e Fabrício Bruno, do Flamengo, debutam na equipe verde e amarela.

Paquetá, Douglas Luiz e Andreas Pereira foram os primeiros a chegarem na concentração da Seleção Brasileira, no último domingo (17). Aos poucos, na segunda-feira (18), os demais jogadores foram se apresentando a Dorival Júnior.

O Brasil enfrenta a Inglaterra, neste sábado (23), em Wembley. No dia 26, na terça-feira, é a vez da Seleção visitar a Espanha, no Santiago Bernabéu.

