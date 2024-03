Mesmo com a eliminação precoce no Campeonato Paulista, a diretoria do São Paulo decidiu por manter o técnico Thiago Carpini no cargo. O presidente do clube, Júlio Casares, esteve presente no sorteio da Libertadores, em Luque, no Paraguai, e confirmou que o treinador permanece no Tricolor. Para o mandatário, o comandante ainda está em início de trabalho. Seria, portanto, inviável demiti-lo agora.

“É um dia dolorido, ficamos tristes, mas temos que entender que o São Paulo vem de conquistas importantes. O Carpini assumiu o time e foi campeão da Supercopa, quebrou um tabu que incomodava havia muito tempo, e está há dois meses e quinze dias no cargo, 14 jogos”, disse Casares, que prosseguiu.

“O trabalho continua, com foco, tranquilidade, ajustes são feitos sempre. É um grande técnico, tem comissão técnica competente, elenco está comprometido, aposta nessa relação positiva com o técnico. Vamos continuar, com serenidade e tranquilidade”, completou.

Aliás, a pressão sobre Carpini aumentou nas redes sociais, após a queda no Paulistão. O Tricolor perdeu para o Novorizontino, nos pênaltis, em pleno MorumBIS lotado. Ainda no estádio, o técnico ouviu uma pequena parte da torcida chama-lo de “burro”. Apesar do pouco tempo de trabalho, o Tricolor caiu de rendimento e não vem conseguindo repetir as boas atuações do começo de ano.

Assim, Carpini terá que mostrar que é capaz em campeonatos mais importantes na temporada. Afinal, com a queda no Paulista, o São Paulo terá a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil, torneio no qual é o atual campeão, para disputar em 2024.

O post São Paulo descarta demitir Carpini e dá respaldo ao treinador apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.