Rubén Dias vira piada na seleção de Portugal por conjunto jardineiro

Os jogadores convocados para defender a seleção de Portugal já realizam atividades de preparação para amistosos. Entre eles, o zagueiro Rubén Dias virou alvo de piada entre os companheiros, na apresentação do grupo. Tudo porque, antenado com as tendências da moda, o defensor escolheu um conjunto jardineiro para ir ao CT do time lusitano, próximo a Lisboa.

Assim, os principais responsáveis pelas brincadeiras pela roupa do jogador do Manchester City foram os atacantes João Félix e André Silva. O primeiro comentou como se tivesse contratado Rubén Dias para um serviço.

“Amanhã, às 11h, para me arrumar o jardim”, indicou o jogador do Barcelona. Ele, aliás, foi autor de um dos gols da equipe na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid, seu ex-clube, no último sábado (17).

Já André Silva escreveu na publicação do defensor como se estivesse solicitado o empréstimo de ferramentas características de um jardineiro.

“Me empresta o martelo e o alicate”, indicou o atacante da Real Sociedad.

Os jogadores presentes na lista de convocados da seleção de Portugal se apresentam e iniciaram os trabalhos no CT, na última segunda-feira (18). A equipe lusitana aproveitará a data Fifa para fazer os últimos dois amistosos antes da disputa da Eurocopa. Os duelos amigáveis serão diante da Suécia, na próxima quinta-feira (21), na cidade de Guimarães. Posteriormente, o grupo viaja para a Eslovênia, onde encara a seleção local. O embate vai ocorrer em Ljubljana, no dia 26 de março.

Seleção de Portugal busca o segundo título da Eurocopa

A principal competição de seleções na Europa vai ocorrer entre os dias 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha. Portugal é integrante do Grupo F e já conheceu dois adversários: República Tcheca e Turquia. Agora, a espera a definição da última vaga na repescagem entre Cazaquistão, Geórgia, Grécia e Luxemburgo.

O time lusitano busca seu segundo troféu da Eurocopa. A primeira conquista veio em 2016, na edição com sede na França. Na oportunidade, a seleção portuguesa venceu os donos da casa por 1 a 0, na decisão, com gol de Éder na prorrogação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Rubén Dias vira piada na seleção de Portugal por conjunto jardineiro apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.